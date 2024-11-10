ملاعب وتوقيتات مباريات العراق في خليجي 26

شفق نيوز/ أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة خليجي 26 المقررة في كانون الأول المقبل في الكويت، عن التوقيتات والملاعب التي ستحتضن مباريات العراق في المجموعة الأولى وتوقيتاتها.

‏ويستهل المنتخب العراقي مشواره في خليجي الكويت 2026 ‏ويلاقي المنتخب اليمني على ملعب الصليبيخات في الساعة 5:25 مساءً يوم الأحد الموافقة 22 كانون الأول.

‏وعلى ملعب جابر الأحمد، سيواجه العراق البحرين 8:30 من يوم الأربعاء الموافق 25 كانون الاول.

‏ويختتم المنتخب العراقي مباراة مجموعته بلقاء القمة أمام السعودية على ملعب جابر الأحمد في الساعة 5:30 مساءً يوم 28 من كانون الأول.

وأسفرت قرعة خليجي 26 المقررة في الكويت نهاية العام الحالي عن وقوع المنتخب العراقي في المجموعة التي تضم الى جانبه اليمن والبحرين والسعودية في خليجي 26.

وجرت أمس السبت عند الساعة السابعة مساءً، قرعة بطولة خليجي 26 التي اقيمت بحضور ممثلي المنتخبات الثمانية المشاركة، ومثل العراق المدير الإداري للمنتخب الوطني مهدي كريم.