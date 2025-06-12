مكافأة مجزية للمنتخب العراقي.. 3000 دولار لكل لاعب بعد الفوز على الأردن

شفق نيوز/ كشف الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الخميس، عن تكريم لاعبي المنتخب الوطني بمبلغ مالي تثميناً لما قدموه أمام المنتخب الأردني في مباراتهم الأخيرة ضمن التصفيات الآسيوية رغم عدم التأهل المباشر لكأس العالم.

‏وقال عضو اتحاد الكرة، غالب الزاملي، لوكالة شفق نيوز، إن الاتحاد كرّم لاعبي المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم بمبلغ مالي قدره 3000 دولار، وذلك لتحقيقهم الفوز على المنتخب الأردني بهدف دون مقابل خارج الديار.

وأكد الزاملي، أن التكريم شمل لاعبي منتخبنا الوطني ولم يشمل الوفد المرافق له من رئيس وأعضاء الاتحاد وغيرهم.

‏وبين أن التكريم جاء تقديراً للمستوى الذي قدمه الفريق العراقي أمام منتخب الأردن وتحقيق الفوز على أرض الخصم بهدف بدون مقابل.

وكان وفد المنتخب العراقي عاد الى العاصمة بغداد يوم الأربعاء الماضي بعد خوض المنتخب مباراته الأخيرة ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم وتحقيق الفوز على نظيره الأردني في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.