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مكافأة "غير متوقعة" للاعبي الديوانية حال هزيمة الزوراء

Category: ريـاضة

Date: 2021-01-05T17:04:29+0000
مكافأة "غير متوقعة" للاعبي الديوانية حال هزيمة الزوراء

شفق نيوز/ وعد حسين العنكوشي، رئيس نادي الديوانية العراقي، لاعبيه بمنحهم مكافأة غير متوقعة تمثلت بـ"PlayStation 5" حال فوزهم على الزوراء، في المواجهة التي ستجمع الفريقين، مساء غد الأربعاء، في الجولة الـ13 للدوري العراقي التي ستقام في ملعب الشعب الدولي.

وكتب العنكوشي عبر حسابه الموثق على فيسبوك، "بلاي ستيشن 5: PlayStation 5 ، PS5، مكافأة لكل لاعب حال الفوز غدا على نادي الزوراء، الأحمر الديواني بطل لا يستطيع أحد إيقافه".

والزوراء تخلص من عقدة التعادلات في الجولة السابقة، ويحاول من خلال مدربه الجديد راضي شنيشل تحقيق انطلاقة جديدة عبر تحقيق الفوز، أما الديوانية الذي أنهكته التعادلات، فيسعى إلى الظفر بنقاط المباراة أو تجنب الخسارة.

ويحتل الزوراء المركز الرابع برصيد 19 نقطة، والديوانية تاسعا برصيد 16 نقطة.

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