مكافأة المنتخب العراقي.. الاتحاد يوضح بشأن "التكريم الخاص" وغير المشمولين به

شفق نيوز/ أصدر الاتحاد العراقيّ لكرة القدم، يوم الخميس، توضيحاً بشأن تكريم المنتخب الوطنيّ بعد الفوز على نظيره الأردنيّ ضمن التصفيات الآسيويّة المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

وذكر الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "ينفي الأخبار المتداولة في وسائل الإعلام المختلفة، بشأن شمول أعضاء الاتحاد بالتكريم الخاصّ المقدم من الاتحاد إلى وفد المنتخب الوطنيّ لكرة القدم بعد الفوز على المنتخب الأردنيّ الشقيق ضمن التصفيات الآسيويّة المؤهلة لنهائيات كأس العالم".

وبيّن الاتحاد أن "تلك الأخبار غير صحيحة، ولا تمت إلى الواقع بصلة، لأن التكريم شمل الملاكين الفنيّ والإداريّ للمنتخب الوطنيّ، ولم يشمل الأعضاء".

وأشار الاتحاد، إلى أن "التكريم يأتي بعد الجهود المميزة المبذولة في المباراة أمام الشقيق الأردنيّ، ويعدّ خطوة لبذل المزيد من أجل خطف بطاقة التأهل إلى المونديال المقبل في منافسات الملحق الآسيويّ المرتقب".

وأهاب الاتحاد بوسائل الإعلام كافة بـ"التعاطي مع الأخبار بمصداقية، والحصول عليها من مصادرها، والابتعاد عن إثارة القضايا التي لا تخدم مشوار المنتخب في الملحق، وبهذه المناسبة ندعو الجميع إلى التكاتف من أجل تهيئة جميع الظروف المناسبة لمنتخبنا الوطنيّ لتحقيق حلم الملايين بالتواجد في المونديال".

وكان عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم، غالب الزاملي، كشف لوكالة شفق نيوز، الخميس، أن الاتحاد كرّم لاعبي المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم بمبلغ مالي قدره 3000 دولار، وذلك لتحقيقهم الفوز على المنتخب الأردني بهدف دون مقابل على أرض الخصم.

‏وكان وفد المنتخب العراقي عاد الى العاصمة بغداد يوم الأربعاء الماضي بعد خوض المنتخب مباراته الأخيرة ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم وتحقيق الفوز على نظيره الأردني في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.