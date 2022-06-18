مقيّم حكام آسيوي يستغرب لجوء الاتحاد العراقي لدوري المحترفين قبل تطبيق تقنية الـ(VAR)

شفق نيوز / أبدى مقيّم الحكام الآسيوي علاء عبد القادر، اليوم السبت، "استغرابه" من قرار اتحاد لكرة العراقي بإقامة الدوري العراقي الموسم المقبل بنظام المحترفين دون وضع معايير تقنية الفار، مبينا أن هذه التكنولوجيا تحتاج الى تدريب وجهد للحكام ودعم مالي من الاتحاد.

وقال عبد القادر لوكالة شفق نيوز "لابد أن تكون هناك دراسة وافية على أي مشروع رياضي قبل الاقدام عليه "، مبدياً استغرابه لـ"قرار اتحاد لكرة العراقي بإقامة الدوري بنظام المحترفين دون وضع المعايير الخاصة بتقنية الفار التي تستخدم بكل دوريات العالم".

وأضاف عبد القادر أن "الجانب الذي يخصنا كحكام هي تقنية الفار التي اصبحت ضرورة ملحة جداً لأي مباراة وأصبح حكام العالم يحتاجون هذه التقنية كونها اصبحت جزءً لا يتجزأ من أي مباراة".

وكشف عبد القادر، وهو مقيم يعتمد عليه الاتحاد الآسيوي في تقييم حكامه، إن "هناك اجراءات عديدة يجب ان يقوم بها ليكون حكامنا جاهزين لمنظومة الفار ويجب أن يتدربوا على الاجهزة من خلال المشاركة في دورات معرفة وتطوير لمدة طويلة وهو ما يحتاج الى جهد وإمكانات مالية ودعم من قبل الاتحاد العراقي".

وتابع المقيّم الآسيوي إن "تكنولوجيا الفار اصبحت من اساسيات اي مباراة وأصبحت تغير نتائج مباريات مهمة ويعتمد عليها بقرارات مهمة وحاسمة".

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم أعلن ، في 18 أيار 2022، إقامة دوري المحترفين الموسم المقبل "بنسبة كبيرة"، فيما لفت الى أخذ رأي الاتحادين الدولي والاسيوي بهذا الشأن.

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم أعلن، في 20 نيسان 2022، أن المشاركة في دوري المحترفين ستكون بتطبيق نظام التراخيص الآسيوي، مبيناً أن هذه الخطوة تهدف إلى الارتقاءِ بالمستوى العامّ للمسابقةِ بما ينعكس إيجاباً على المنتخباتِ الوطنية، ويعزّزُ النهوضَ بواقع الأنديةِ من جميع النواحي الإدارية والتنظيميّة والمالية".