مقعد العراق الآسيوي مهدد.. الدوري الأردني يتفوق على العراقي في تصنيف فيفا

شفق نيوز- بغداد

شهد التصنيف الجديد للدوريات الآسيوية تغييرات بارزة، مقارنة بالأسبوع الماضي، حيث تقدم الدوري الأردني لأول مرة على حساب الدوري العراقي، مستفيداً من نتائج الأندية المشاركة في البطولات القارية، بينما تراجع الدوري العراقي مركزاً واحداً بعد خسارة ناديي الشرطة والزوراء في مشاركتهما الآسيوية.

ويترتب على هذا التراجع احتمال فقدان العراق أحد مقاعده في دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2027–2028، إذا لم تتمكن الأندية العراقية من تحقيق نتائج إيجابية في المشاركات القارية خلال الموسم الحالي.

وحافظ الدوري السعودي على المركز الأول في التصنيف، وجاء الدوري الياباني ثانياً، يليه الدوري الكوري الجنوبي في المركز الثالث.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد أصدر الأسبوع الماضي قائمة جديدة لتصنيف الأندية الآسيوية استناداً إلى تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وأظهرت القائمة تراجع الدوري العراقي، حيث جاء خلف الدوري الأردني والفيتنامي في التصنيف الأخير.

وتعرض نادي الشرطة العراقي لخسارة قاسية مساء الاثنين الماضي أمام ضيفه الأهلي السعودي بنتيجة 0-5 ضمن منافسات الجولة السادسة لدوري أبطال آسيا "النخبة"، فيما خسر فريق الزوراء أمام مضيفه النصر السعودي مساء أمس الأربعاء ضمن مباريات الجولة نفسها من دوري أبطال آسيا 2.