مقعدان للعراق في دوري أبطال الخليج للأندية

شفق نيوز- بغداد

قرر الاتحاد الخليجي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، منح العراق مقعدين للمشاركة في النسخة المقبلة من بطولة دوري أبطال الخليج للأندية، في خطوة تعكس الحضور المتنامي للأندية العراقية على الساحة الخليجية.

ومن المقرر أن يشارك ممثلا الكرة العراقية في البطولة وفق آلية الترشيح المعتمدة من الجهات المنظمة، بما يتيح فرصة أكبر للأندية العراقية للمنافسة على اللقب وتعزيز حضورها القاري والإقليمي.

وكان نادي دهوك فاز في النسخة قبل الماضية في هذه البطولة، في وقتٍ وصلَ زاخو إلى الدورِ نصف النهائيّ للبطولة السابقة.