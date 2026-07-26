مقعدان فقط لآسيا بكرة القدم في أولمبياد لوس أنجلوس 2028

شفق نيوز- متابعة

قررت اللجنة المنظمة لمنافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028 تقليص عدد المنتخبات المشاركة في بطولة الرجال من 16 إلى 12 منتخباً، في خطوة ستنعكس بشكل مباشر على توزيع المقاعد القارية.

وتقلصت حصة قارة آسيا من ثلاثة مقاعد ونصف إلى مقعدين مباشرين فقط، ما يعني أن بطلي ووصيف بطولة آسيا تحت 23 عاماً سيكونان الممثلين الوحيدين للقارة في الأولمبياد المقبل، من دون وجود ملحق تأهيلي كما كان معمولاً به سابقاً.

وفي المقابل، أبقت اللجنة المنظمة على نظام بطولة كرة القدم للسيدات من دون تغيير، بمشاركة 16 منتخباً.

وجاء التوزيع الرسمي لمقاعد بطولة كرة القدم للرجال في أولمبياد لوس أنجلوس 2028 على النحو الآتي: مقعد واحد للولايات المتحدة الأميركية بصفتها الدولة المستضيفة، وثلاثة مقاعد لأوروبا، ومقعدان لكل من آسيا وأفريقيا وأميركا الجنوبية، ومقعد واحد لاتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي، إضافة إلى مقعد واحد لأوقيانوسيا.

يُذكر أن المنتخب الأولمبي العراقي سبق له التأهل إلى الألعاب الأولمبية خمس مرات، هي: موسكو 1980، وسيؤول 1988، وأثينا 2004، وريو دي جانيرو 2016، وباريس 2024.