مقصلة ادفوكات تأتي على لاعبين في المنتخب العراقي وجهازه الفني: لا مكان للمتخاذل

شفق نيوز/ كشفت الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة العراقي، يوم الخميس، أن المدرب ادفوكات سيجري تغييرات في قائمة المنتخب الكروي بسبب عدم استحقاق بعض اللاعبين تمثيل المنتخب، كما سيشمل التغيير المنظومة الإدارية والفنية.

وقال شامل كامل نائب رئيس التطبيعية لوكالة شفق نيوز، إن ادفوكات سيبعد لاعبين لا يستحقون تمثيل المنتخب، في المقابل سيدعو لاعبين جدد من فرق الدوري الممتاز بعد القيام بمتابعة خاصة.

وأضاف أن التغيير سيشمل بعض الكوادر الإدارية والفنية في المنتخب ايضاً بسبب وجود خلل في أدائهم خلال المباريات الأخيرة.

وأشار كامل إلى أن التطبيعية مستغربة من الأداء الضعيف المتراجع للاعبي المنتخب في لقاء ايران الأخير، موضحا "اننا لم نرَ هوية المنتخب العراقي وشخصيته كما لم نلمس الاندفاع ولا الروحية القتالية في أداء اللاعبين وعليه لابد من تقييم الجيد وإبعاد الذين لم يكونوا أهلاً لتمثيل المنتخب".

وختم أن "المباراة الاخيرة ليست نهاية المشوار مازال الأمل قائما مع وجود ثماني مباريات متبقية، نأمل أن يوفق ادفوكات في تجهيز المنتخب بشكل جيد لتحقيق نتائج طيبة للمنتخب والتأهل لمونديال قطر 2022".

ويقبع العراق في المركز الأخير في مجموعته الخاصة بالتصفيات النهائية لكأس العالم، بعد تعادل مع كوريا في سيول، وخسارة كبيرة أمام إيران بثلاثة أهداف نظيفة على ملعبه الافتراضي في قطر.