مقره بغداد.. العراق رئيساً لأكبر اتحاد قاري في العالم

شفق نيوز / صادق الاتحاد الدولي للكيوكوشنكاي (KWF)، يوم الاثنين، على انتخابات الاتحاد الآسيوي التي جرت مؤخراً والتي أسفرت عن فوز رئيس الأتحاد العراقي المركزي عمار عدنان وهيب رئيساً له بالأغلبية بعد منافسة مع نظيره الكازخستاني شيهان مختار، فيما بيّن الرئيس المنتخب أن مقر الاتحاد سيكون في بغداد حصراً.

وقال رئيس الاتحاد العراقي والاسيوي عمار عدنان وهيب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "الاتحاد الدولي للكيوكوشنكاي وعبر رئيسه الإسباني أنطونيو بانيرو صادق، يوم أمس، على تركيبة الإتحاد القاري والتي جرت مؤخرا عبر منصة زوم، بأغلبية الأعضاء والتي أفرزت عن فوزنا برئاسة أكبر اتحاد قاري في العالم مع منافسة مشروعة مع كازاخستان، وأسفرت أيضاً عن فوز كل من منصوري فرد من إيران نائباً أول وعبد الله المعتوق من الكويت نائباً ثانياً، وعلي فواز من لبنان أميناً عاماً".

و أضاف وهيب أن "كلاً من عبد الرحيم الشهيري من السعودية، ويوسف صالح محمد من الامارات، وسيد محمود ياسين من البحرين، ومازهارون إسلام من بنغلادش، و توركت اوردو من تركيا، وحازم مارديني من سورية،، ومحمد ناصر خان من باكستان فازوا بانتخابات عضوية الاتحاد".

وبيّن رئيس الاتحاد الآسيوي، أن "فوزنا برئاسة الإتحاد هو فوز للعراق أولاً وأخيراً، مشيداً بـ"دعم وزير الشباب والرياضة عدنان درجال ورئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي اللذان كانا لهما دور كبير في دعمنا محلياً، وتوجيهاتهم بضرورة عودة العراق للمحافل الدولية عبر المناصب الإدارية الخارجية".

وتابع وهيب أن "مقر الإتحاد الآسيوي سيكون حصراً في العاصمة بغداد"، داعياً وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية الى "توفير دعم مالي رسمي للإتحاد الآسيوي حتى يستطيع مواصلة نشاطه الخارجي بصورة كبيرة، سيما وان العراق مقبل على إحتضان عدد من الأنشطة الآسيوية في مختلف المحافظات".

لفت البيان الى أن "الإتحاد العربي للكيوكوشنكاي الذي يشغل وهيب منصب النائب الأول له وبارك فوز العراق بهذا المنصب المهم، وكذلك بارك الإتحاد الأفريقي نظيره الأسيوي المصادقة على الانتخابات"،، متمنيا "المزيد من النجاحات للكيوكوشنكاي العراقي".

وأوضح البيان أن "تسمية اللجان العاملة في الإتحاد الأسيوي ستحدد خلال الأيام القليلة القادمة، وسيكون للعراق حصة، كذلك تسمية الأمين المالي ستحدد بأقرب وقت".