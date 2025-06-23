مقتل رياضيين إيرانيين بالهجمات الإسرائيلية

شفق نيوز/ أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، يوم الإثنين، بمقتل عدد من الرياضيين الإيرانيين جراء الهجمات التي نفذتها إسرائيل على إيران.

وقالت الوكالة إن "عباس إسحاقي" لاعب رياضة الرماية، و"روح‌الله سالك خرامان" من رياضيي الكيك بوكسينغ في محافظة ألبرز، و"روح‌الله گیاه‌دوستي آراني" أحد مدربي الكاراتيه في البلاد، قُتلوا إثر العدوان الإسرائيلي الأخير على الأراضي الإيرانية.

ولم تذكر الوكالة مزيداً من التفاصيل بشأن مواقع استهدافهم أو ظروف مقتلهم.