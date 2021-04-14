مقترح عراقي انكليزي لإقامة مباراة ودية بين رواد العراق وانكلترا بكرة القدم

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الشباب والرياضة، يوم الأربعاء، عن طرح مقترح لإقامة مباراة ودية بين رواد كرة القدم العراقية ونظرائهم البريطانيين.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن وزير الشباب عدنان درجال، استقبل في مكتبه ببغداد السفير البريطاني في العراق ستيفين هيكي، وبحثا عدداً من المواضيع المشتركة بين الجانبين.

واستعرض درجال، بحسب البيان، جهود الوزارة في احتضان الشباب وفسح المجال أمامهم لتطوير قابلياتهم وإظهار مواهبهم على الرغم من الظروف الصحية الصعبة جراءَ انتشار فيروس كورونا والذي أثر على الحياة بصورةٍ عامة.

وأشار درجال إلى أن من مهام الوزارة الأساسية تثقيف الشباب للاشتراك بالانتخابات وتقديم البرامج التوعوية وكيفية اختيار الأمثل بما يخدم الوطن في المرحلة الحالية التي تتطلب العمل وتقديم الإسناد والعون للشريحة الشبابية التي نعول عليها في بناء العراق.

من جانبه، أكد السفير البريطاني حرص بلاده للإسهام في دعم الشباب بكافة الجوانب من خلال مؤسسة الأمير الراحل فيليب التي تهتم بالشباب في بريطانيا والعالم.

وأشارت الوزارة إلى أن الجانبين اقترحا إقامة مباراة ودية تجمع رواد العراق وانكلترا بكرة القدم.