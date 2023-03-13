مفردة "سوق الغزل" تبعد عضو إدارة نادٍ عراقي من مرافقة فريقه لنهاية الموسم

شفق نيوز / عقدت لجنةُ الانضباط في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم، يوم الاثنين، اجتماعاً لمناقشةِ عددٍ من الكتب وتقارير مشرفي المباريات، وتمخض عنه إصدار جملة عقوبات من بينها حرمان عضو إدارة نادي الشرطة، من مرافقة فريقه لنهاية الموسم، بعد تجاوزه على حكام الساحة.

وناقشت اللجنة كتابَ لجنة الحكام المركزية في اتحاد الكرة، بالعدد 25 المؤرخ 2023/3/1 بخصوص تصريح (تحسين الياسري) عضو إدارة نادي الشرطة بعد مباراة فريقه أمام نادي الحدود والتي جرت في ملعب الشعب الدولي بتاريخ 2023/2/28، حيث تضمن تجاوزه على المنظومة التحكيميّة من خلال إطلاقه عبارات مسيئة ومهينة لجميع حكام كرة القدم.

وبعد عرض مقطع الفيديو اتضح للجنة وجود تجاوز على حكم المباراة، وعلى الحكام بصورة عامة وبألفاظ غير مقبولة وغير لائقة، حيث وصف حكام ساحة الملعب بـ"الخصم" وأن فريقه يواجه 14 لاعبا، قاصداً الطاقم التحكيمي.

واصل الياسري، بحسب تقرير اللجنة، مهاجمة الحكام بالقول إن فريقه لا يمكن لأحد أن يتغلب عليه فنياً باستثناء الحكام، مستأنساً بمقولة "ما يزال سوق الغزل موجوداً".

وبحسب لجنة الانضباط، فإن "هذه العبارات لا تطلق على قضاة الملاعب، وإن كانت لديهم أخطاء، فهناك لجنة حكام هي من تقوم بمحاسبة ومساءلة الحكم بعد تقييمه من مقيم الحكام بالمباراة.

وبناء على ما تقدم، قررت اللجنة معاقبة الياسري، بالحرمان من مرافقة فريقه ومنع دخول الملاعب لنهاية الموسم الحالي، مع فرض غرامة مالية قدرها خمسة ملايين دينار، استناداً لأحكام المادة 1/68 وبدلالة المادة 9,3/9 من لائحة الانضباط .

مباراة النجف وأربيل

في غضون ذلك، ناقشت لجنة الانضباط، تقرير مشرف مباراة ناديي النجف وأربيل، التي جرت في ملعب النجف الدولي بتاريخ 2023/2/23 ضمن منافسات دوري الممتاز.

وبعد الاطلاع على الأوليات كافة، تبين أن جماهير نادي النجف استخدمت ألعاباً نارية محرمة وبكثرة، ما حدا بحكم الساحة إلى إيقاف المباراة دقيقة واحدة، كما لم تتخذ قوات الأمن الإجراء اللازم تجاه المخالفين من الجماهير.

وعلى إثر ذلك، قررت اللجنة، معاقبة نادي النجف بغرامة مالية قدرها مليون دينار، وذلك لسوء تصرف جماهيره استناداً للمادة 4/1/67/ذ.

مباراة الطلبة والنجف

كما ناقشت اللجنة، تقرير مباراة ناديي الطلبة والنجف، التي جرت في ملعب الشعب دولي بتاريخ 2023/3/1 ضمن منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وبعد دراسة التقرير بصورة مفصلة تبين للجنة قيام أحد منتسبي قوات حفظ النظام بضرب مشجع طلابي على رأسه، وكانت إصابته بالغة تسببت بنزف الدماء، علماً أن هذا المنتسب ينتمي الى الوحدة الثالثة من قوات حفظ القانون وهي المسؤولة عن حماية ملعب الشعب الدولي وآمرها العقيد فارس نعمه، وبعدها حدث شغب من قبل جماهير نادي الطلبة كردة فعل على هذا التصرف.

وعليه، طالبت اللجنة، أمانة سر الاتحاد بمفاتحة وزارة الداخلية الوحدة الثالثة لقوات حفظ القانون المسؤولة عن أمن ملعب الشعب الدولي، والتي ينتمي إليها المنتسب الذي اعتدى على المشجع الكروي (حسين المالكي) لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه لاعتدائه السافر والمفرط.

مباراة الكرخ والصناعة

وناقشت لجنةُ الانضباط، تقرير مشرف مباراة ناديي الكرخ والصناعة التي جرت في ملعب الساحر أحمد راضي بتاريخ 2023/2/23 ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وبعد الاطلاع على الأوليات كافة، تبينّ قيام عضو إدارة نادي الصناعة (حسين عبد سید الفكيكي) بعد انتهاء المباراة، بسب وشتم الاتحاد ومقيم الحكام.

وعليه، قررت اللجنة، معاقبة (الفكيكي) بالحرمان من مرافقة فريقه لخمس مباريات، استناداً الى أحكام المادة 3/52 من لائحة الانضباط، ومعاقبة نادي الصناعة بغرامة مالية قدرها مليونين دينار، استناداً الى احكام المادة 7/52 من لائحة الانضباط.

مباراة دهوك والزوراء

وناقشت اللجنة كذلك، تقرير مشرف مباراة ناديي دهوك والزوراء التي جرت على ملعب دهوك بتاريخ 2023/3/1 ضمن منافساتِ الدوري الممتاز لكرة القدم.

وبعد الاطلاع على الأوليات كافة ودراستها بصورةٍ دقيقة، تبين للجنة وجود مخالفاتٍ عدة صدرت من قبل جماهير نادي دهوك، حيث استخدمت الليزر الذي أثّر سلباً على اللاعبين خصوصاً على حارس المرمى، كما استخدمت الألعاب النارية ما نتج عنها حجب الرؤية في الملعب، وأدى ذلك الى توقف المباراة لدقائق عدة، كما قامت هذه الجماهير برمي قناني الماء على مساعدي حكم المباراة الأول والثاني.

وعلى خلفية ما تقدم، قررت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، معاقبة نادي دهوك بغرامة مالية قدرها ثلاثة ملايين دينار، لسوء تصرف جماهيره، استناداً لأحكام المادة 4/1/67 فقرة ح خ ذ.