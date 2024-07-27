مفتن يشيد بأداء لاعبي الأولمبي العراقي رغم الخسارة أمام الأرجنتين

شفق نيوز/ أشاد رئيس اللجنة الأولمبية العراقية، عقيل مفتن، بأداء لاعبي المنتخب الأولمبي رغم الخسارة أمام الأرجنتين، يوم السبت، ضمن منافسات مسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية.

وقال مفتن في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "اللاعبين أظهروا شجاعةً كبيرةً في مباراة اليوم، وكانوا نداً قوياً أمام أحد أبرز المنتخبات العالمية، وهو المنتخب الأرجنتيني الذي يمتلك في صفوفه مجموعة من أفضل اللاعبين المحترفين في أقوى الدوريات العالمية".

وأضاف أن "المنتخب الأولمبي قدّم مستوى جيداً، خصوصاً في شوط المباراة الأول الذي انتهى بالتعادل الإيجابي، لكن أخطاءً فردية بسيطة كلفت المنتخب الأولمبي خسارة اللقاء بثلاثية".

ورأى مفتن، أن الفرصة ما زالت سانحة أمام أبطال الأولمبي لتعويض خسارة اليوم من خلال تقديم مستوى أفضل، والمنافسة بشرف أمام المنتخب المغربي الشقيق، وتحقيق الفوز الذي سيضعه في دور الثمانية إلى جانب أفضل المنتخبات المتأهلة في مسابقة كرة القدم بالأولمبياد.