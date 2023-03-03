"مفتن وشواي وياسين" يرشحون أنفسهم لمناصب نواب رئيس اللجنة الاولمبية العراقية

شفق نيوز/ اعلن مدير التدريب البدني والرياضة في وزارة الداخلية العداء الدولي السابق اللواء مهدي شواي ترشحه لمنصب النائب الثاني للجنة الاولمبية في الانتخابات التكميلية المقررة اقامتها في 11 اذار الحالي.

كما رشح رئيس اتحاد الفروسية عقيل مفتن نفسه لمنصب النائب الاول لرئيس اللجنة الاولمبية، فيما رشح لاعب نادي الزوراء السابق خليل ياسين نفسه لمنصب النائب الثالث لرئيس اللجنة الاولمبية.

وقال ياسين لوكالة شفق نيوز، "قدمت ترشيحي رسمياً لمنصب النائب الثالث للجنة الاولمبية الوطنية العراقية في الانتخابات التكميلية التي ستجرى يوم 11 من الشهر الحالي".

واضاف ياسين انه "في حال فوزه سيعمل بكل ما لديه من خبرة ليكون عند حسن ظن الوسط الرياضي واعضاء الجمعية العمومية في اللجنة الاولمبية"، مبينا ان "هدفه تصحيح مسار عمل المؤسسة الاولمبية والعمل الجماعي خدمة لرياضة العراق".

وكان مستشار رئيس الوزراء لشؤون الرياضة خالد كبيان رشح نفسه لمنصب النائب الاول لرئيس اللجنة الاولمبية في الانتخابات التكميلية التي ستقام بتاريخ 11 اذار الجاري.