مفتن ودرجال يتفقان على تأجيل انتخابات اتحاد الكرة إلى ما بعد الملحق الآسيوي

شفق نيوز- بغداد

التقى رئيس اللجنة الأولمبية العراقية عقيل مفتن برئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال.

واتفق الطرفان، على نقاط مهمة جدا تخص مصير كرة القدم في العراق.

وكانت أبرز ما قرره الطرفان، تأجيل الانتخابات اتحاد الكرة المقررة يوم 16 أيلول المقبل، إلى ما بعد مباريات المنتخب الوطني بالملحق من خلال توجيه رسالة إلى الهيئة العامة والمكتب التنفيذي يتفرغ الجميع لدعم المنتخب الوطني في مشواره نحو كأس العالم.

وإضافة إلى ذلك، تقرر تجاوز المشكلات السابقة، وتوجيه الأندية ذات الهيئات المؤقتة لإجراء انتخابات عاجلة لدعم اتحاد الكرة، وتوحيد الجهود لدعم المنتخب الوطني لتحقيق حلم 45 مليون عراقي.

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم، قد قرر يوم الأربعاء 16 تموز الماضي، أن انتخابات مجلس إدارة الاتحاد ستجري في موعدها المقرر منتصف أيلول/ سبتمبر المقبل من دون تأجيل.

‏وقال عضو الاتحاد غالب الزاملي، لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد وبعد اجتماعه الذي انتهى قبل قليل قرر عدم تأجيل الانتخابات وإقامتها بموعدها المقرر منتصف أيلول/ سبتمبر المقبل".

وأشار إلى أن "كل أعضاء الاتحاد بما فيهم الرئيس وافق على عدم تغيير موعد الانتخابات بعد أن وجدوا التوقيت مناسباً"، مبيناً أن "رئيس وأعضاء الاتحاد اتفقوا دون أي وجود خلل أو خلاف بالآراء".

‏وأوضح الزاملي أن "إقامة الانتخابات لن يؤثر على إعداد المنتخب العراقي في مواجهاته بالملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026 والتي ستنطلق شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل لأن الاتحاد جهز كل جوانب الإعداد وأي مجموعة ستأتي في مجلس الإدارة ستقود المنتخب بشكل يتناسب مع مرحلة إعداد اللاعبين".