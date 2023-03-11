مفتن نائبا اول والموسوي نائباً ثانياً وحسن ثالثاً في الانتخابات التكميلية للجنة الاولمبية العراقية

شفق نيوز/ جرت في مقر اللجنة الاولمبية العراقية بالعاصمة بغداد اليوم السبت الانتخابات التكميلية للمكتب التنفيذي للجنة للمناصب الشاغرة النائب الاول والثاني والثالث .

واسفرت نتائج الانتخابات بعد تصويت الجمعية العمومية للجنة الاولمبية العراقية عن فوز عقيل مفتن بمنصب النائب الاول ، وسمير الموسوي لمنصب النائب الثاني ، وزياد حسن لمنصب النائب الثالث .

وشهدت الانتخابات التكميلية تنافساً على منصب النائب الأول بين خالد گبيان وعقيل مفتن ، وعلى منصب النائب الثاني سمير الموسوي ومهدي شواي ، وعلى منصب النائب الثالث زياد حسن وخليل ياسين .

وحضر التجمع حيدر فرمان مراقباً معتمداً من اللجنة الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الآسيوي.

وكان يشغل المناصب الثلاثة قبل اعفائهم ، لمنصب النائب الاول اياد نجف الذي أُبعد بعد تقديم استقالته من المنصب ، بينما أُبعد النائب الثاني حيدر الجميلي والنائب الثالث أحمد حنون من منصبيهما بالمكتب التنفيذي للأولمبية بتصويت من قبل الجمعية العمومية للجنة الاولمبية .