مفتن رئيساً.. انتهاء انتخابات المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية العراقية

شفق نيوز/ أقيم يوم السبت، في العاصمة بغداد، الاجتماع الانتخابي للجمعية العامة للجنة الأولمبية الوطنية العراقية، لانتخاب رئيس ونواب واعضاء المكتب التنفيذي للدورة 2025 - 2029.

‏وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المؤتمر أقيم بإشراف لجنة قانونية مشكلة لإدارة الاجتماع الانتخابي، وشهد حضور المرشحين وأعضاء الجمعية العمومية.

وجرت أولاً انتخابات أعضاء المكتب التنفيذي وبعد فرز الأصوات فاز 7 أعضاء وهم كل من، احمد حنون 36 صوتاً، حامد حنون 35 صوتاً، خليل ياسين 34 صوتاً، زيدون جواد 36 صوتاً، ومحمود عباس 35 صوتاً، مصطفى جبار 35 صوتاً، وهرده رؤوف 33 صوتاً.

وفاز عقيل مفتن بالرئاسة وجمع 37 صوتاً، وعبد السلام خلف، نائباً أول للرئيس حيث جمع أيضاً 37 صوتاً وبختيار فريق، بمنصب النائب الثاني حيث جمع 34 صوتاً، وبيداء گيلان، بمنصب النائب الثالث للرئيس حيث جمعت 33 صوتاً.