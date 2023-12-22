مفاوضات مفاجئة تدفع دهوك لتسمية أحمد خلف مدرباً لفريقها الكروي

شفق نيوز/ قررت إدارة نادي دهوك الرياضي، يوم الجمعة، تسمية أحمد خلف مدرباً لفريقها الكروي لقيادته في منافسات دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وقال رئيس النادي عبد الله جلال، لوكالة شفق نيوز "خلال تواجد وفد النادي في بغداد تم التفاوض مع أحمد خلف رسمياً لقيادة الفريق لما تبقى من الدوري مع الإبقاء على حيدر صباح مساعداً للمدرب".

وأضاف "الظروف دفعتنا للتفاوض مع أحمد خلف بعد أن كنّا أكدنا في اجتماعنا الأخير تثبيت حيدر صباح مدرباً أولاً للفريق".

وبين أن "الاتفاق جرى اليوم في بغداد وسيتسلم خلف المهمة مباشرة لقيادة الفريق خلال لقائه المقبل أمام فريق الحدود غداً السبت على ملعب الكوت الأولمبي".