مفارقة في دوري نجوم العراق.. رباعية زاخو والصقور تكتسح الحدود وكربلاء

شفق نيوز/ فاز فريق القوة الجوية على مضيفه فريق كربلاء، يوم الثلاثاء، بنتيجة 4- 1 ضمن منافسات الجولة 33 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب كربلاء الدولي عند الساعة السادسة مساءً.

وانتهى الشوط الأول بتقدم القوة الجوية بهدف دون مقابل جاء بالدقيقة 5 عن طريق اللاعب محمد جواد.

وفي الشوط الثاني أضاف الصقور الهدف الثاني والثالث عن طريق محمد صبحي، وأضاف عصام الصبحي الهدف الرابع في الدقيقة 85، وقلص محمد أوتارا النتيجة بتسجيله هدف وحيد لكربلاء في الدقيقة 90+4.

وبهذه النتيجة رفع القوة الجوية رصيده للنقطة 53 بالمركز الخامس، وتجمد رصيد كربلاء عند النقطة 22 بالمركز 19.

وضمن المنافسات ذاتها، فاز فريق زاخو على ضيفه فريق الحدود بنتيجة 4-0، فيما جرت المباراة في نفس التوقيت على ملعب زاخو.

وانتهى الشوط الأول بتقدم زاخو بهدف دون مقابل جاء الهدف في الدقيقة 37 عن طريق محمود الأسود.

وفي الشوط الثاني أضاف زاخو هدفه الثاني عن طريق ناصر محمدو في الدقيقة 86، وأضاف محمد أبو حشيش الهدف الثالث في الدقيقة 89 وجاء الهدف الرابع لزاخو في الدقيقة 90+6 عن طريق ديبوتي أوغونا.

وشهد اللقاء طرد لاعب زاخو رمضان صديق في الدقيقة 66 لضربه المتعمد لاعب الحدود ليكمل زاخو المباراة بعشرة لاعبين.

وبهذه النتيجة رفع فريق زاخو رصيده للنقطة 59 بالمركز الثالث وتجمد رصيد الحدود عند النقطة 17 بالمركز الأخير.