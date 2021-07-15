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مفارقة غير مسبوقة في ختام بطولة اندية العراق بالكرة الطائرة للسيدات

Category: ريـاضة

Date: 2021-07-15T13:27:34+0000
مفارقة غير مسبوقة في ختام بطولة اندية العراق بالكرة الطائرة للسيدات

شفق نيوز/ تختتم بطولة أندية العراق للكرة الطائرة للسيدات في مدينة السليمانية، يوم الخميس، بالمباراة النهائية بين فريقيّ اكاد وافروديت.

وتقام المباراة في الساعة السابعة على قاعة نادي البيشمركة بمدينة السليمانية، والمفارقة في المباراة؛ أن مدرب فريق اكاد هو الكابتن راندي، وزوجته ميرنا تلعب للفريق نفسه، كما ان مدرب فريق افروديت الكابتن سنكر، وزوجته باخا هي الاخرى تلعب لنفس الفريق، وكلا اللاعبتان في مركز الليبرو.

وجرت أمس في محافظة السليمانية مباراتيّ نصف نهائي بطولة اندية العراق للسيدات بالكرة الطائرة، ففي المباراة الأولى، حققن سيدات أفروديت الفوز على سيدات فتاة أربيل بثلاثة أشواط دون مقابل بواقع (25-14) و(25-16) و(25-11) ليبلغن المباراة النهائية.

وفي المباراة الثانية وبعد مباراة ماراثونية حققن سيدات أكاد الفوز على حامل اللقب سيدات قره قوش بثلاثة أشواط لشوطين بواقع (28-26) و(24-26) و(12-25) و(25-18) و(15-9) ليبلغن المباراة النهائية ومواجهة أفروديت.

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