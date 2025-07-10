مفاجآت وأسماء لامعة.. سوق الانتقالات الكروية يشتعل في العراق

شفق نيوز– بغداد

أبرمت عدة أندية تلعب في دوري نجوم العراق لكرة القدم، عدة صفقات مع لاعبين لتعزيز صفوف فرقها وتدعيمهم استعداداً للموسم المقبل.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن نادي دهوك حسم ثلاث صفقات تضمنت هيران أحمد من القوة الجوية، وأحمد علي من نادي روان الفرنسي إلى جانب شقيقه زانا علي، وبلند آزاد من نادي دي غرافشاب الهولندي.

وفيما يخص انتقالات دوري نجوم العراق، أبرم نادي الكرمة أولى صفقاته بضمه الأردني إبراهيم سعادة لتمثيل الفريق الأول في الموسم الجديد.

ووقع اللاعب عزيز شتيوي على كشوفات نادي ديالى قادماً من الزوراء ضمن صفقات التدعيم للموسم الجديد.

كما أعلن أموري فيصل رحيله عن الكهرباء وانتقاله إلى صفوف الكرمة.

وجدد اليمني عبد المجيد صبارة واللاعب العراقي مصطفى مؤيد العهد مع ديالى البرتقالي لموسم جديد.

وأكد عضو الهيئة الإدارية لنادي الشرطة، وهاب الطائي، التوقيع رسمياً مع السنغالي دومنيك مندي، فيما لا تزال المفاوضات مستمرة مع المهاجم الأردني يزن النعيمات.

فيما أعلن اللاعب همام طارق عبر حسابه الرسمي في تطبيق "انستغرام"، نهاية رحلته مع فريق الطلبة، وتلقيه عروضاً من أندية أخرى.

وفي الدرجة الممتازة، أعلنت الهيئة الإدارية المؤقتة لنادي الحدود، تسمية المدرب صادق حنون مدرباً للفريق الأول.