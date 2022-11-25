مفاجآت مونديال قطر.. خبراء الكرة العراقية يرصدون تطور الكرة الآسيوية

شفق نيوز/ بعد انتهاء الجولة الاولى من منافسات مونديال قطر 2022 لكرة القدم، استطلعت وكالة شفق نيوز، آراء عدد من المختصين في المجال الكروي حول المستوى العام للمنافسات والفرق المرشحة للفوز باللقب بعد الاطلاع على مستويات المنتخبات الـ 32، وكذلك عن المفارقات والمفاجأت التي حدثت في المونديال وفي المباريات الأولى لكل منتخب.

ويقول الخبير الآسيوي المتخصص بالمجال الكروي الدكتور شامل كامل لوكالة شفق نيوز، إن هناك مفاجآت غير متوقعة حدثت خلال الجولة الأولى لمونديال قطر منها خسارة الأرجنتين أمام السعودية وألمانيا أمام اليابان، مبيناً أن الجانب المهم الذي ظهر أمامنا بوضوح هو تقدم وتطور الكره الآسيوية من خلال المستويات التي ظهرت عليها منتخبات السعودية واليابان وكوريا الجنوبية.

ورأى، كامل، أن ذلك التطور لم ياتي من فراغ بل جاء تعضيداً للبرامج التي قدمها الاتحاد الآسيوي إلى الدول الأعضاء خلال السنوات العشرة الماضية بغية تطوير الكرة في القارة الصفراء .

وتابع قائلاً: هناك دول حافظت على مستوياتها واسمها في البطولة الأهم كروياً، مثل البرازيل وإسبانيا وفرنسا وانكلترا، مؤكدا أن هذه المنتخبات سوف تستمر في تقديم مستويات عالية وأن كأس العالم سوف يكون من نصيب واحدة من هذه الفرق الأربعة.

واستدرك كامل، لكنني أتوقع حدوث مفاجآت قادمة في الادوار القادمة دور الـ 16 ودور الـ 8، وهي حالة تعطي جمالية وتشويق لاستمرار نجاح كأس العالم في قطر .

وأكد الخبير الكروي الآسيوي، أن بطولة كأس العالم في قطر 2022، تميزت عن سابقاتها في كل تفاصيل التنظيم، موضحا أن مونديال قطر يعد مفخرة لقطر ولكل العرب وآسيا.

فيما يقول حارس المنتخب العراقي السابق والمدرب الحالي عماد هاشم لوكالة شفق نيوز، إن نسخة كأس العالم قطر 2022 مميزة جدا من ناحية التنظيم الجيد والافتتاح غير المسبوق ناهيك عن المستويات التي قدمتها الفرق المشاركة في المونديال والمفاجآت التي حصلت خلال المرحلة الأولى والتفوق الواضح لمنتخبات آسيا على حساب اعتى المنتخبات المتطورة في اوروبا وامريكا الجنوبية، لافتا الى أبرز المفاجآت وهي فوز السعودية على الأرجنتين، وكذلك فوز اليابان على ألمانيا، وبالتأكيد هذه النتائج تفرح أي شخص يعيش في قارة آسيا.

اما بشأن ترشيحه، للفرق الاوفر حظا، يقول هاشم، بعد ان شاهدت المستويات للمنتخبات في الجولة الاولى فالصورة حتى الآن غير واضحة لمن نرشح لخطف اللقب، مضيفا ننتظر المرحلة الثانية حتى تكون لدينا رؤية واضحة على مستويات الفرق.

وتابع، أن المستوى الذي قدمته منتخبات البرازيل واسبانيا وانكلترا وفرنسا من خلال المباريات الأولى لايعني أنه يعطي مؤشراً واضحاً على علو كعبها في البطولة، ميرا الى ان القادم ربما تتغير الأمور وحسب ظروف وجاهزية ووضع الفرق .

وبخصوص المشاهدات والقراءة للبطولة التي ظهرت واضحة لنا هي التزام الجانب المنظم في دولة قطر على العادات والتقاليد التي ينتهجها الدين الإسلامي والمجتمع الشرق.

وعلى مستوى النتائج يقول هاشم، أن المرحلة الأولى من البطولة كانت غزيرة بالأهداف والمستويات الجيدة، ولهذا المشاهد كان مستمتعاً لحد الان في نسخة قطر 2022.