مفاجأة.. نجم فريق عربي يرغب بارتداء قميص برشلونة

شفق نيوز/ كشفت تقارير إخبارية إسبانية، أن النجم الإيطالي ماركو فيراتي لاعب وسط النادي العربي القطري أبدى رغبة جادة في الانتقال إلى نادي برشلونة في ميركاتو الصيف المقبل.

وبحسب ما أوردته صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية فإن ماركو فيراتي (31 عامًا) عرض نفسه على برشلونة.

وأضافت الصحيفة أن اللاعب الإيطالي أبدى استعداده للعودة للعب في الدوريات الأوروبية بانضمامه إلى "البلوغرانا" في الصيف المقبل.

وكان فيراتي، نجم باريس سان جيرمان السابق انتقل إلى النادي العربي في الصيف الماضي بعقد لمدة موسمين ينتهي في يونيو 2025، وذلك مقابل 45 مليون يورو، لكن اللاعب الذي توج مع منتخب إيطاليا بكأس امم أوروبا 2020 عرض نفسه على مسؤولي برشلونة.

وأشارت "موندو ديبورتيفو" إلى أن اللاعب سيواجه عقبة في تنفيذ رغبته، وهي أن النادي القطري سيطالب بمبلغ كبير نظير الاستغناء عن خدماته، ما سيقف عائقًا أمام إتمام الصفقة مع النادي الكتالوني.