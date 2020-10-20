سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

مفاجأة.. نجم ريال مدريد لن يلتحق بالكلاسيكو ويغيب لثلاثة أسابيع أخرى

Category: ريـاضة

Date: 2020-10-20T17:55:49+0000
مفاجأة.. نجم ريال مدريد لن يلتحق بالكلاسيكو ويغيب لثلاثة أسابيع أخرى

شفق نيوز/ كشف تقرير صحفي إسباني، عن مد فترة غياب البلجيكي إيدين هازارد نجم ريال مدريد، لـ3 أسابيع أخرى، بداعي الإصابة.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن هازارد لن يلحق بمواجهة الكلاسيكو ضد الغريم التقليدي برشلونة السبت المقبل، وسيستمر غيابه حتى فترة التوقف الدولي في نوفمبر/تشرين ثان المقبل.

وأضافت: "ما بدا للوهلة الأولى أنه إزعاج بسيط في ساقه اليمنى، تسبب في استبعاده من مواجهة بلد الوليد في الليجا، لكن حقيقة الأمر أنه سيغيب لما بعد فترة التوقف الدولي المقبلة بين 10 و18 نوفمبر/تشرين ثان المقبل".

وتابعت: "هذا يعني أن هازارد سيكمل عاما دون الظهور مع ريال مدريد تقريبًا، والذي تعرض للإصابة العام الماضي أمام باريس سان جيرمان بعد تدخل عنيف من مونييه في الكاحل، وبعد العلاج انتكس، ثم خضع لعملية جراحية".


related

ضربتان موجعتان لريال مدريد قبل الكلاسيكو

Date: 2019-12-05 14:53:22
ضربتان موجعتان لريال مدريد قبل الكلاسيكو

هازارد يغيب عن بطولة مرتقبة وزيدان لا يريد التسرع

Date: 2019-12-26 16:08:41
هازارد يغيب عن بطولة مرتقبة وزيدان لا يريد التسرع

عكس توقعات زيدان.. "ضربة جديدة" لريال مدريد

Date: 2020-09-30 15:45:42
عكس توقعات زيدان.. "ضربة جديدة" لريال مدريد

هازارد أفضل لاعب بلجيكي للعام الثالث على التوالي

Date: 2019-12-30 18:48:54
هازارد أفضل لاعب بلجيكي للعام الثالث على التوالي

السيتي يخطط لضم إيسكو قبل غلق الميركاتو

Date: 2019-08-04 13:45:29
السيتي يخطط لضم إيسكو قبل غلق الميركاتو

غالبيتهم من الريال.. سبعة لاعبين يفتقدهم الكلاسيكو

Date: 2019-12-16 19:28:24
غالبيتهم من الريال.. سبعة لاعبين يفتقدهم الكلاسيكو

ميسي يتحدث عن الكلاسيكو وتأثير هازارد في اختراق الدفاع

Date: 2019-12-17 15:15:37
ميسي يتحدث عن الكلاسيكو وتأثير هازارد في اختراق الدفاع

رسالة من غرفة ملابس ريال مدريد لنيمار

Date: 2019-08-11 15:16:23
رسالة من غرفة ملابس ريال مدريد لنيمار