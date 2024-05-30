مفاجأة .. ميسي يقترب من قيادة الأرجنتين أمام العراق في الأولمبياد

شفق نيوز/ كشفت شبكة "TYC" الأرجنتينية، يوم الخميس، النجم الكروي ليونيل ميسي سيشارك في منافسات أولمبياد باريس 2024، في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات العراق والمغرب وأوكرانيا.

وكانت تقارير صحفية أرجنتينية قد ذكرت في وقت سابق إن ميسي لن يشارك مع منتخب الأرجنتين في أولمبياد باريس، ولكنها لم تكشف عن السبب الحقيقي وراء عدم مشاركته.

ولكن شبكة "TYC" نشرت تقريراً قالت فيه إن المدرب خافيير ماسكيرانو يريد تواجد ميسي مع تشكيلته.

وقالت الشبكة: "ماسكيرانو مدرب منتخب الأرجنتين الأولمبي الحالي يمني النفس بتواجد ميسي معه".

وأضافت: "ماسكيرانو يحاول فعل كل شيء ممكن من أجل إقناع ميسي بالتواجد في أولمبياد باريس، والقرار الآن في يد النجم الكبير".

وسبق لميسي التتويج بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية "بكين 2008"، مع المنتخب الأرجنتيني.

ووضعت قرعة أولمبياد باريس، المنتخب العراقي في المجموعة الثانية برفقة المغرب والأرجنتين، وأوكرانيا.