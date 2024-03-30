مفاجأة.. ميسي يريد اللعب تحت قيادة تشافي

شفق نيوز/ توقع تقرير إخباري إسباني، يوم السبت، أن يدعم الرحيل المرتقب للمدرب تشافي هيرنانديز عن نادي برشلونة، فرص تعاقد إنتر ميامي الأمريكي معه، وهو النادي الذي يلعب لفائدته النجم الأرجنتيني ليوينيل ميسي والإسبانيان سيرجيو بوسكيتش وجوردي ألبا، وجميعهم زملاء سابقون لتشافي في الفريق الكتالوني.

وبحسب موقع "ناسيونال" الإسباني، فإن قائد إنتر ميامي، ميسي، وهو الصديق المقرب سابقا من تشافي، وأحد الذين ساهموا معه في صنع الجيل الذهبي لبرشلونة، يسعى بكل جهوده لإقناع إدارة إنتر ميامي، وعلى رأسها مالك النادي دافيد بيكهام، إلى استقدام تشافي الذي سيرحل عن تدريب البارسا، رغم وجود بعض المؤشرات الإيجابية خلال الأسابيع الأخيرة بشأن إمكانية استمراره في منصبه.

وأكد التقرير، أن ميسي تواصل بالفعل مع تشافي هيرنانديز بغرض إقناعه بالمشروع الأمريكي في تجربته الجديدة التي ستضعه- حال سارت الأمور مثلما يشتهي ليونيل ميسي- في تجربة ثالثة بعد بدايته مع نادي السد القطري ثم فريقه الحالي نادي برشلونة.

ورغم التحسن اللافت الذي شهدته نتائج زملاء البولندي روبيرت ليفاندوفسكي في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، إلا أن حظوظ بقاء تشافي هيرنانديز في البيت الكتالوني أضحت ضئيلة بعدما كان أقر منذ شهر أنه سيرحل رسميا عن ناديه الأم نهاية موسم 2023ـ 2024.