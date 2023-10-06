مفاجأة من العيار الثقيل.. ميسي يطرق أبواب برشلونة من جديد

شفق نيوز / فجر تقرير صحفي إسباني، يوم الجمعة، مفاجأة من العيار الثقيل حول إمكانية عودة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأمريكي، لصفوف ناديه السابق برشلونة، خلال سوق الانتقالات الشتوية في يناير/كانون الثاني المقبل.

وكان ميسي قد رفض فكرة العودة لبرشلونة في الصيف، عقب نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي، بسبب أزمات النادي المالية، واختار الانتقال لإنتر ميامي.

وغاب ميسي عن المشاركة مع إنتر ميامي مؤخرًا بداعي الإصابة، مما أدى لتدهور نتائج الفريق، وأصبحت مشاركته في مرحلة "البلاي أوف" محل شك.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن بحال فشل إنتر ميامي في التأهل، قد يتم السماح لميسي بالانضمام إلى برشلونة على سبيل الإعارة في يناير/كانون الثاني المقبل.

وأضافت الصحيفة أن "هناك أمثلة سابقة على أندية الدوري الأمريكي قامت بهذا الأمر في الماضي، مثل انتقال ديفيد بيكهام إلى نادي إيه سي ميلان وعودة تييري هنري إلى آرسنال".

وكان مالك إنتر ميامي، خورخي ماس قد صرح في الأيام الأخيرة بأنه سيسمح لميسي بأن يودع جماهير برشلونة، على الرغم من أن ذلك يبدو أنه قد يحدث في وقت أقرب مما كان متوقعًا.