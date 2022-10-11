مفاجأة من العيار الثقيل.. الدفاع الجوي يحرق آبار النفط و"حمو" يتميز

شفق نيوز/ حقق فريق نادي الدفاع الجوي فوزا مفاجئاً على بطل الدوري العراقي الممتاز لكرة السلة، للموسم الأخير، والذي سبقه فريق نادي النفط المتخم بالنجوم والمحترفين .

وتابعت وكالة شفق نيوز، المباراة التي تغلب فيها فريق الدفاع الجوي المتأهل حديثا للدوري الممتاز على فريق نادي النفط "مرعب الأندية" بفارق واسع وبنتيجة (95-76) لحساب الدوري العراقي الممتاز بكرة السلة.

وتميز صانع العاب الدفاع الجوي اللاعب محمد امين عبد الخالق (من اربيل) الملقب (حمو) بشكل ملفت وكان سر نجاح وهيمنة الدفاع الجوي على مجريات الفترات الأربعة .

ويقتنص الدفاع الجوي بعد هذا الفوز الثمين على أغلى ثلاث نقاط ويدق ناقوس الخطر على باقي فرق الدوري الممتاز لكرة السلة .