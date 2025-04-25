مفاجأة مدوية.. ريال مدريد يدرس "عدم اللعب" أمام برشلونة غداً

شفق نيوز/ فجرت تقارير صحفية إسبانية، مفاجأة من العيار الثقيل، مفادها أن ريال مدريد يدرس عدم خوض المباراة النهائية المقررة غداً السبت، أمام برشلونة لحساب بطولة كأس الملك.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن ريال مدريد ألغى التدريب المفتوح والمؤتمر الصحفي وعشاء الأندية، احتجاجاً على رفض الاتحاد الإسباني تغيير حكم الساحة وحكمة تقنية الفار، لمبارة يوم غد أمام برشلونة، وذلك عقب تعليقاتهم الأخيرة.

من جانبها، أشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن "ريال مدريد يخطط لعدم لعب المباراة النهائية أمام برشلونة في بطولة كأس الملك، بسبب عدم استبدال الحكمين".

وأثار أحد حكام الكلاسيكو حالة من الجدل، اليوم الجمعة، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للمواجهة المقررة غدا، بعدما قال جونزاليس فويرتيس، حكم تقنية الفيديو عن فيديوهات ريال مدريد ضد الحكام: "نرى أشخاصا مجهولين على وسائل التواصل الاجتماعي، يهينون ويهددون دون أي رقابة".

وواصل جونزاليس فويرتيس: "مديرو الحسابات الرسمية للأندية على مواقع التواصل الاجتماعي يهاجموننا باستمرار".

وتابع فويرتيس: "يأتي هذا بالإضافة إلى تصرفات اللاعبين وتصريحاتهم، التي تعزز الاعتقاد بأننا لسنا صادقين في قراراتنا، من الجيد والصحي للجميع، أن نعود إلى أسلوب كرة قدم أكثر صحة".