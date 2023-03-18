"مفاجأة مدوية".. القاسم يمطر مرمى الجوية بأربعة أهداف

شفق نيوز/ فاجأ فريق نادي القاسم مضيفه القوة الجوية بعد تحقيقه فوزاً تاريخياً عليه بنتيجة 4-3 في آخر مواجهات الجولة 21 للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم .

وجرت المباراة عند الساعة السابعة والنصف في ملعب الشعب الدولي.

وجاء هدف فريق القاسم عند الدقيقة 24 عن طريق اللاعب سامر محسن، وفي الدقيقة 33 سجل القوة الجوية هدف التعديل عن طريق محمد قاسم، وفي الدقيقة 40 سجل الجوية هدفه الثاني عبر اللاعب مهند عبد الرحيم، وعاد نفس اللاعب ليسجل الهدف الثالث للصقور بالدقيقة 47، وجاء هدف التقليص الثاني للقاسم عن طريق علي شوقي في الدقيقة 48، وعاد القاسم ليسجل هدف التعديل الثالث في الدقيقة 69 من عمر اللقاء عن طريق علاء محيسن ، وسجل القاسم هدفاً رابعاً بمرمى الجوية في الدقيقة 84 عن طريق سامر محسن واضاع كرار نبيل ركلة جزاء بالدقيقة 90+8.

وشهد اللقاء طرد لاعب الجوية المحترف كوفي فرانك في الدقيقة 90+4 لتعدد البطاقات.

وبهذه النتيجة قدم القاسم خدمة للشرطة الذي سيحل اولا بعد انتهاء الجولة 42، و رصيده للنقطة 21 نقطة بالمركز 17 وتجمد رصيد الجوية عند النقطة 41 بالمركز الثاني.