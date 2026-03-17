مفاجأة.. "كاف" يجرد السنغال من لقب أفريقيا ويتوج المغرب

شفق نيوز- الرباط

قررت لجنة الاستئناف في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، يوم الثلاثاء، اعتبار المنتخب السنغالي خاسراً بالانسحاب في نهائي كأس الأمم الإفريقية "المغرب 2025"، مع اعتماد نتيجة 3-0 لصالح المنتخب المغربي، وذلك تطبيقاً للمادة 84 من لوائح البطولة، في قرار قلب النتيجة التي كانت قد آلت ميدانياً إلى فوز السنغال باللقب.

وقال "كاف" في بيان، إن مجلس الاستئناف قبل الاستئناف المقدم من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم شكلاً وموضوعاً، وألغى قرار لجنة الانضباط السابق، معتبراً أن سلوك المنتخب السنغالي يندرج ضمن المادتين 82 و84 من لوائح كأس الأمم الإفريقية، ومقرراً تثبيت خسارته للمباراة بالانسحاب واحتسابها 3-0 للمغرب. كما رفض المجلس سائر الطلبات الأخرى المرتبطة بهذه النقطة.

ويأتي القرار بعد أسابيع من الجدل الذي أحاط بالمباراة النهائية التي أُقيمت في 18 كانون الثاني يناير، حين انسحب لاعبو السنغال من أرض الملعب احتجاجاً على ركلة جزاء احتُسبت للمغرب بعد مراجعة تقنية الفيديو في اللحظات الأخيرة من الوقت الأصلي، ما تسبب بتوقف دام نحو 14 دقيقة. وبعد استئناف اللعب، أهدر إبراهيم دياز الركلة، قبل أن يسجل بابي غيي هدف الفوز للسنغال في الوقت الإضافي لتنتهي المباراة حينها 1-0.