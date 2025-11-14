مفاجأة في ريال مدريد.. بيريز يقرر التنحي عن منصبه

شفق نيوز- مدريد

أعلن رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز، يوم الجمعة عن قرار التنحي عن منصبه في الفترة المقبلة، وذلك بعد سنوات طويلة قضاها داخل النادي الملكي في منصب الرئيس.

وتولى فلورنتينو بيريز رئاسة نادي ريال مدريد عام 2000، واستمر حتى 2006، قبل أن يعود إلى منصبه من جديد في 2009، ليظل حتى هذه اللحظة رئيسًا للنادي الملكي.

وتستمر ولاية فلورنتينو بيريز الحالية كرئيس لـ ريال مدريد حتى عام 2028 القادم، إلا أنه قرر مغادرة النادي قبل هذه المدة.

وبحسب ما أفاد الصحفي الإسباني بيبي ألفاريز، المتخصص في تغطية أخبار نادي ريال مدريد، فإن بيريز اتخذ قرارًا بمغادرة رئاسة النادي الملكي خلال العام المقبل 2026.

وأشار ألفاريز إلى أن بيريز اتخذ قراره بمغادرة النادي الملكي؛ بسبب رغبته في أن يرى خلافة منظمة، بغض النظر عمَّا إذا كان الأعضاء يؤيدون القرار من عدمه.

وشهدت فترة رئاسة فلورتينو بيريز لنادي ريال مدريد تحقيق الفريق الأول لكرة القدم للعديد من البطولات والإنجازات، أبرزها حصد دوري أبطال أوروبا (7 مرات)، والدوري الإسباني (7 مرات)، وكأس العالم للأندية (5 مرات)، والسوبر الأوروبي (5 مرات)، وكأس ملك إسبانيا (مرتين)، وكأس السوبر الإسباني (7 مرات).

كما أن بيريز نجح في جلب وصنع العديد من النجوم لـ ريال مدريد، وأبرزهم كريستيانو رونالدو وكيليان مبابي وفينيسيوس جونيور وجاريث بيل وكريم بنزيما، بخلاف فكرة الجالاكتيكوس التي ضم من خلالها عددًا كبيرًا من النجوم والأساطير، وفي مقدمتهم؛ الظاهرة رونالدو وزين الدين زيدان وديفيد بيكهام وروبينيو وراؤول وروبرتو كارلوس ولويس فيجو.

ونجح بيريز في توجيه ضربة قوية لغريمه التقليدي برشلونة بالتعاقد مع نجمه الأول لويس فيجو، في صفقة وُصفت بأنها صفقة القرن، والتي كلفت النادي الملكي نحو 62 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب.