مفاجأة.. زوجة النجم الفرنسي ديمبلي تنحاز إلى المغرب في المواجهة التاريخية

شفق نيوز/ انحازت زوجة النجم الفرنسي، عثمان ديمبلي، لاعب برشلونة، لمنتخب بلادها وقررت تشجيع منتخب المغرب في مباراته اليوم أمام منتخب فرنسا، في مواجهة نصف نهائي كأس العالم.

وقبل ساعات من موعد المباراة التاريخية "لأسود الأطلس"، نشرت المغربية ريما إدبوش، زوجة ديمبلي، صورة أكدت فيها أنها ستشجع منتخب بلادها المغرب.

ونشرت إدبوش صورة عبر خاصية "الستوري" في حسابها على "إنستغرام"، ظهر فيها أشرف حكيمي، نجم المغرب، وكيليان مبابي، مهاجم فرنسا، مع موعد المباراة.

وتركت إدبوش تعليقا على الصورة، وقالت: "بالروح.. بالقلب.. أفديك يا وطني"، وأرفقت علم المغرب مع تعليقها.

بنتنا المغربية🇲🇦 زوجة عثمان ديمبيلي تشجع المغرب بلادها 🥺♥️ pic.twitter.com/tv6jFpiBjQ — Nouha🇲🇦 (@hernameNouha) December 11, 2022

كما نشرت إدبوش عبر "الستوري" في موقع "إنستغرام" أيضا، صورة أخرى وهذه المرة لسيارة وضع عليها علم المغرب، بالإضافة إلى القميص الأخضر "لأسود الأطلس".

ويلتقي المنتخب المغربي بنظيره الفرنسي، الليلة الأربعاء، على ملعب "البيت"، عند الساعة العاشرة بتوقيت بغداد.

يذكر أن نجم برشلونة قد تزوج من المغربية ريما إدبوش في ديسمبر 2021، في حفل زفاف أقيم على الطريقة المغربية، وطغت عليه السرية.