مفاجأة.. رونالدو يريد ترك النصر السعودي وعينه على ريال مدريد

أكد تقرير صحفي، اليوم الثلاثاء، أن الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، يرغب في الرحيل عن صفوف النصر السعودي.

وانضم رونالدو لصفوف النصر في يناير/كانون الثاني الماضي، بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد، براتب قياسي بلغ 400 مليون يورو في موسمين.

وقالت شبكة "سكاي سبورتس" نقلًا عن صحيفة "الناسيونال" الإسبانية، فإن رونالدو يرغب في مغادرة النصر، بعد 4 أشهر فقط من انضمامه للفريق.

ولا يمر رونالدو بأفضل أوقاته مع الفريق السعودي، بعد خسارة فرصة الفوز بلقبي السوبر وكأس الملك، والاقتراب من خسارة لقب الدوري.

وأضاف التقرير، أن ريال مدريد مستعد لتعيين رونالدو سفيرًا للنادي.

وأوضح التقرير، أن ريال مدريد أغلق صفحة رونالدو كلاعب كرة قدم، ولكنه لا يستبعد الاستفادة منه في دور آخر.