مفاجأة حول مستقبل محمد صلاح.. عرض خدماته على عملاق إسباني بـ"المجان"

شفق نيوز/ كثرت التكهنات حول مستقبل نجم نادي ليفربول محمد صلاح، مع ناديه، وكذلك حول النادي القادم للاعب خاصة مع كثرة الأخبار حول انتقاله للدوري السعودي، لكن تقريراً لصحفية إسبانية، فجر يوم الجمعة، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مستقبل اللاعب.

وينتهي عقد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري، وفي حال عدم توصل الطرفين لاتفاق بتجديد ارتباطهما، فسيكون بمقدور النجم المصري التفاوض مع أي فريق يريده بداية من يناير المقبل للانضمام إليه مجانا مع نهاية عقده مع "الريدز".

وأكد موقع "أوكدياريو" الإسباني في تقرير له اليوم الجمعة، أن صلاح عرض على نادي برشلونة من خلال وسيط مقرب من رئيس النادي الكتالوني خوان لابورتا ومديره الرياضي ديكو، تمهيدا لانتقال النجم المصري لـ"البارسا" مجانا في الصيف المقبل.

وأوضح المصدر أن صلاح الذي تلقى عرضا من اتحاد جدة السعودي، في أفضل حالاته بعمر 32 عاما وسيكون سعيدا بخوض تحد أخير في مسيرته قبل الذهاب إلى السعودية.

وأشار "أوكدياريو" إلى أن لابورتا وديكو مهووسان بإبرام صفقة ضخمة في الصيف المقبل للمساعدة في إعادة وضع برشلونة على الساحة الكروية العالمية، لكن النادي الإسباني لا يمكنه أن يطمح إلى ضم أسماء كبيرة مثل إرلينغ هالاند لاعب مانشستر سيتي وفلوريان فيرتز لاعب ليفركوزن بسبب الوضع المالي المعقد.

وأضاف التقرير: "في حالة محمد صلاح، سيوقع برشلونة مع لاعب سيصل إلى كامب نو في صفقة انتقال مجانية إذا رحل عن فريقه، وسيتم توزيع مكافأة التوقيع الخاصة به على عقد مدته ثلاثة مواسم أو أكثر".

وشدد الموقع على أن إدارة ليفربول، ستحاول إقناع صلاح بإعادة النظر في قراره بمغادرة ملعب "أنفيلد" في نهاية الموسم الجاري.

وكما جرت العادة منذ انضمامه إلى ليفربول في صيف العام 2017، يقدم صلاح بداية موسم رائعة، إذا سجل خمسة أهداف وصنع أربعة أهداف أخرى لزملائه في أول ثماني مباريات رسمية له مع ليفربول هذا الموسم.