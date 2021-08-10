سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مفاجأة.. برشلونة يقدم عرضه الأخير لإبقاء ميسي

Category: ريـاضة

Date: 2021-08-10T05:16:59+0000
مفاجأة.. برشلونة يقدم عرضه الأخير لإبقاء ميسي

شفق نيوز/ فجر برنامج "لابورتيرا" الرياضي الكاتالوني مفاجأة من العيار الثقيل، اليوم الثلاثاء، إذ أكد بأن برشلونة ينوي تقديم عرض أخير لإبقاء أسطورته ليونيل ميسي في صفوف الفريق عقب يومين من توديعه الجماهير بشكل رسمي عبر مؤتمر صحفي.

وقال البرنامج الذي يبث عبر شبكة "بيفيتي" الكاتالونية عبر تغريدة في حسابه على "تويتر" إن خيار بقاء ليونيل ميسي مع برشلونة لم يعد مستبعداً تماماً، إذ ينوي النادي تقديم عرض أخير له لإبقاء النجم الأرجنتيني، ويتولى المدير التنفيذي للنادي فيران ريفيتر تلك المهمة.

وكانت وسائل إعلام مختلفة في كاتالونيا قد أشارت إلى أن ميسي طلب بعض الوقت لدراسة العرض المقدم من باريس سان جيرمان، بينما كان من المقرر أن يصل إلى العاصمة الفرنسية يوم الاثنين لإنهاء كافة التفاصيل المتعلقة بانتقاله إلى هناك.

وودع ميسي برشلونة عقب نهاية عقده يوم 30 يونيو/ حزيران الماضي، لينهي مسيرة امتدت 17 عاماً مع النادي الكتالوني.

 

related

ميسي ينفجر غضباً: لقد سئمت

Date: 2020-11-18 20:50:11
ميسي ينفجر غضباً: لقد سئمت

بالفيديو.. ميسي يعود إلى تدريبات برشلونة

Date: 2020-09-07 15:40:29
بالفيديو.. ميسي يعود إلى تدريبات برشلونة

مفاجأة مدوية.. برشلونة يعلن رسميا رحيل ميسي

Date: 2021-08-05 17:59:52
مفاجأة مدوية.. برشلونة يعلن رسميا رحيل ميسي

ميسي يتخذ قراره بشأن المشاركة بتدريبات برشلونة

Date: 2020-08-29 18:16:35
ميسي يتخذ قراره بشأن المشاركة بتدريبات برشلونة

مدرب برشلونة يبدي تمسكه بلاعبه: لن نفرط به

Date: 2019-08-08 12:44:42
مدرب برشلونة يبدي تمسكه بلاعبه: لن نفرط به

ميسي يتحدث عن الكلاسيكو وتأثير هازارد في اختراق الدفاع

Date: 2019-12-17 15:15:37
ميسي يتحدث عن الكلاسيكو وتأثير هازارد في اختراق الدفاع

ميسي أبرز الغائبين عن موقعة برشلونة في دوري الأبطال

Date: 2020-11-23 15:30:15
ميسي أبرز الغائبين عن موقعة برشلونة في دوري الأبطال

تقرير: نيمار طلب من أربعة لاعبين التوسط لانتقاله صوب الريال

Date: 2019-10-14 16:27:13
تقرير: نيمار طلب من أربعة لاعبين التوسط لانتقاله صوب الريال