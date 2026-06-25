الإكوادور تفاجئ ألمانيا وترافقها مع ساحل العاج إلى دور الـ32

شفق نيوز- نيوجيرسي

فجّر منتخب الإكوادور واحدة من مفاجآت مونديال 2026، بعدما تغلب على نظيره الألماني بنتيجة 2-1، في ختام منافسات المجموعة الخامسة، ليخطف بطاقة العبور إلى دور الـ32، فيما رافقه المنتخبان الألماني وساحل العاج إلى الأدوار الإقصائية.

ودخل المنتخب الألماني المباراة وهو في وضع مريح بعد ضمان التأهل من الجولتين السابقتين، غير أن الإكوادور خاضت اللقاء بشعار الفوز فقط، ونجحت في قلب حسابات المجموعة عبر انتصار ثمين على أحد أبرز المرشحين في البطولة.

ورغم الخسارة، حافظت ألمانيا على موقعها ضمن المتأهلين عن المجموعة، مستفيدة من رصيدها السابق بعد الفوز الكبير على كوراساو 7-1، ثم الانتصار على ساحل العاج 2-1، قبل أن تتعرض لأول هزيمة لها أمام الإكوادور.

وفي المباراة الثانية التي أقيمت بالتوقيت نفسه، حسم منتخب ساحل العاج تأهله بفوز مهم على كوراساو 2-0، ليصل إلى النقطة السادسة، ويؤكد حضوره في الدور المقبل بعد مشوار قوي بدأه بالفوز على الإكوادور، ثم الخسارة بصعوبة أمام ألمانيا.

وبهذه النتائج، أسدلت المجموعة الخامسة الستار على منافساتها بتأهل ثلاثة منتخبات، هي ألمانيا وساحل العاج والإكوادور، فيما ودّع منتخب كوراساو البطولة بعد مشاركة تاريخية في المونديال.

وجاء تأهل الإكوادور بطعم خاص، بعدما بدا موقفها معقداً قبل الجولة الأخيرة، لكنها حولت مواجهة ألمانيا إلى ليلة مونديالية لافتة، منحتها بطاقة العبور وأعادت خلط أوراق المجموعة في لحظاتها الأخيرة.