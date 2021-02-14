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مغترب في الدوري البرتغالي يدرب الديوانية بمعية سمير كاظم

Category: ريـاضة

Date: 2021-02-14T16:10:20+0000
مغترب في الدوري البرتغالي يدرب الديوانية بمعية سمير كاظم

شفق نيوز/ أعلنت ادارة نادي الديوانية، اليوم الاحد، عن تعاقدها مع المدرب مالك فيوري المغترب العراقي في دوري البرتغال الممتاز ليكون مدرباً مساعداً للمدرب الاول سمير كاظم .

وقال عضو ادارة النادي حيدر عبد الحسين لوكالة شفق نيوز، إن الادارة اجرت اتصالاتها مع المدرب مالك حسن فيوري، موضحاً أنه تم التعاقد معه رسمياً  للعمل الى جانب الجهاز الفني الحالي .

وأضاف أن فيوري وصل أمس الى العراق وسيقود الفريق في اول وحدة تدريبية يوم غد الى جانب المدرب الاول سمير كاظم .

ويحتل فريق نادي الديوانية المركز العاشر برصيد 23 نقطة في دوري الكرة الممتاز .

وكان نادي بورتيمونينسي البرتغالي، قد تعاقد مع المدرب العراقي مالك فيوري بصفة مساعد لمدرب الفريق الأول كأول مدرب عراقي في تاريخ الدوري البرتغالي الممتاز.

وجاء التعاقد مع فيوري بحسب موقع المحترفين العراقيين، بطلب من مدرب الفريق الجديد "باولو سيرجيو" والذي كان لاعباً مع العراقي مالك حسن فيوري في موسم 1999- 2000 بنادي استوريل البرتغالي، كما تقابل الاثنان بعدها في دورة تدريبية لمدة شهر في البرتغال عام 2016 في ذات العام الذي دخل فيه فيوري في معايشة لمدة ستة اشهر مع نادي غيماريش البرتغالي الذي ينشط بالدوري الممتاز.

ويعتبر اللاعب مالك حسن فيوري أول لاعب عراقي يحترف في أوروبا وأفريقيا، من خلال الأندية الفرنسية والبرتغالية .

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