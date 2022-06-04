مع وقف التنفيذ.. بنزيما يواجه السجن لمدة عام في قضية "الشريط الجنسي"

شفق نيوز/ رفض كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد استئنافاً ضد حكم بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ بتهمة التواطؤ في محاولة لابتزاز زميله السابق في منتخب فرنسا، ماتيو فالبوينا، بشريط جنسي، حسبما قال محاميه السبت.

وحكم على بنزيما في نوفمبر 2021 بالسجن لمدة عام، وغرامة قدرها 75 ألف يورو (82 ألف دولار) بسبب محاولة الابتزاز عام 2015 التي صدمت كرة القدم الفرنسية وأدت إلى إقصائه من المنتخب الفرنسي لمدة خمس سنوات ونصف.

وتخلى نجم ريال مدريد أخيرا عن استئنافه، بحسب ما قال محاميه هوغيس فيجير لوكالة فرانس برس، مؤكدا تقريرا نشره موقع "Actu78".

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، نقلًا عن "Actu78"، أن كريم بنزيما لا ينوي الحضور أمام محكمة الاستئناف في يومي 30 يونيو/ حزيران و1 يوليو/ تموز كما هو مخطط، لشرح موقفه.

وأوضحت أن ذلك الأمر يعني أن الحكم النهائي سيكون السجن لمدة عام مع وقف التنفيذ، إلى جانب غرامة قدرها 75 ألف يورو، إلى جانب 80 ألف يورو كمبلغ يُدفع لـ فالبونيا تعويضًا له بسبب الأضرار غير المالية.

وستخطر محكمة الاستئناف في فرساي الطرفين بأمر الانسحاب يوم الثلاثاء.

وقال فيجييه في وقت سابق لصحيفة "ليكيب" الرياضية الفرنسية اليومية إنه فعل ذلك لأنه "منهك" من هذه العملية.

وأضاف "هذا الانسحاب يؤيد حكم الإدانة ويبدو أنه مذنب. إنها حقيقة قضائية. لكنها ليست حقيقة".

وإلغاء الاستئناف يجعل الحكم الصادر ضده في نوفمبر نهائيا.

وكان بنزيما واحدا من خمسة أشخاص حوكموا بسبب المحاولة الفاشلة في نهاية المطاف لابتزاز فالبوينا بمقطع فيديو جنسي صريح سرق من هاتفه.

ولم يتهم بالوقوف وراء محاولة الابتزاز بل بالتآمر مع المبتزين المشتبه بهم من خلال الضغط على فالبوينا لسدادها.

وكان من المقرر أن يستأنف لاعب كرة القدم البالغ من العمر 34 عاما في الفترة من 30 يونيو/ حزيران إلى 1 يوليو/ تموز في محكمة فرساي خارج باريس.

وفي حكمها الصادر في نوفمبر/ تشرين الثاني، قضت محكمة الجنايات في فرساي بأن بنزيما "ورط نفسه شخصيا، من خلال الحيل والأكاذيب، لإقناع زميله في الفريق بالخضوع للابتزاز".

وأضاف الحكم أنه لم يظهر "أي لطف تجاه فالبوينا"، كما ادعى، ولكن "العكس تماما"، بل بدا أنه يستمتع بمحنة زميله اللاعب.

وهزت هذه القضية المنتخب الفرنسي وأدت إلى استبعاد نجم ريال مدريد من الفريق لمدة خمس سنوات ونصف قبل أن يعود بشكل مفاجئ إلى "Les Bleus" في عام 2021 في الوقت المناسب لبطولة أوروبا.

وأعرب بنزيما، الذي أصر دائما على براءته، في عدة مناسبات عن رغبته في طي صفحة القضية في أقرب وقت ممكن.

وجاءت أنباء إعلان المهاجم المتألق أنه سيتخلى عن استئنافه بعد ساعات فقط من تسجيله هدفا افتتاحيا رائعا في مباراة فرنسا ضد الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية في باريس.

لكن الدنماركيين تعافوا ليفوزوا 2-1 بعد أن سجل البديل أندرياس كورنيليوس هدفين.

ويعد بنزيما المرشح الأوفر حظا للفوز بالكرة الذهبية بعد أن ساعد ريال مدريد على الفوز على ليفربول 1-0 في نهائي دوري أبطال أوروبا في باريس نهاية الأسبوع الماضي.