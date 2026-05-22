مع قرب انتهاء عقده مع السيتي.. الإمارات والمغرب تترقبان موقف غوارديولا

شفق نيوز- متابعة

بعد 10 سنوات في تدريب مانشستر سيتي، أوشكت حقبة بيب غوارديولا، على الانتهاء.

ويرتبط غوارديولا بعقد مع المان سيتي حتى صيف 2027، لكنه من غير المرجح أن يستمر خلال الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة "سبورت"، أن غوارديولا بات مقتنعًا تمامًا بأن مشروعه في ملعب الاتحاد قد اكتمل، وبالتالي يستعد لطي صفحة عقد من العمل الناجح المليء بالألقاب والإنجازات.

وأعرب غوارديولا، في أكثر من مناسبة، عن انجذابه لفكرة تدريب منتخب وطني.

وبحسب "سبورت"، فقد تحرك الاتحاد الإماراتي، للحصول على خدمات غوارديولا، الذي رفض في وقت سابق، عرض الاتحاد السعودي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية: "الاتحاد المغربي يتابع أيضًا غوارديولا، حيث يرى فيه شخصية قادرة على نقل أسود الأطلس إلى مستوى أعلى".

وعلى مستوى الأندية، يظهر اسم إيطاليا أيضًا، حيث يراقب كل من ميلان ويوفنتوس، الوضع، رغم عدم وجود عروض رسمية حتى الآن.

ورغم كل ذلك، تشير التقارير إلى أن غوارديولا لديه خطة واضحة، وهي التوقف مؤقتًا وعدم قبول أي منصب فورًا، إذ يرغب في الحصول على فترة راحة، بعد عقد كامل من العمل المكثف في مانشستر سيتي.