مع عدم اعتراف الاولمبية الدولية.. سرمد عبد الاله يرأس اول اجتماع للمكتب التنفيذي

شفق نيوز/ في الوقت الذي يتواصل عدم اعتراف الاولمبية الدولية بما افضت له الانتخابات الاخيرة للجنة الاولمبية العراقية، عقدت الأخيرة، يوم الثلاثاء، أول اجتماع لها برئاسة سرمد عبد الاله في مقره بشارع فلسطين في بغداد.

وباشر سرمد عبد الاله بمهمته يوم الأحد (22 تشرين الثاني 2020)، رئيساً للمكتب التنفيذي الجديد للجنة الاولمبية العراقية بمقره في بغداد، على الرغم من رفضت اللجنة الأولمبية الدولية لنتائج الإنتخابات.

وقال إياد نجف النائب الاول لرئيس اللجنة الاولمبية العراقية، لوكالة شفق نيوز؛ إن الاجتماع الأول برئاسة عبد الإله ناقش جوانب مهمة تخص مشوار الاتحادات والمنتخبات الوطنية.

وفي وقت سابق استهجن الرئيس السابق للجنة الأولمبية العراقية رعد حمودي، الإثنين، مباشرة سرمد عبد الاله بمهامه بعد فوزه في الانتخابات التي لم تحظ باعتراف الاولمبية الدولية، وأثارت جدلاً واسعاً.

وأضاف نجف؛ أن الاجتماع شهد طرح اراء ومقترحات جديدة لأعضاء المكتب التنفيذي للارتقاء بالرياضة العراقية خلال المرحلة المقبلة.

وتابع النائب الأول لرئيس اللجنة الاولمبية العراقية، ان الاجتماع هو الأول الذي يعقد بعد انتخاب المكتب التنفيذي الجديد وتعقبه اجتماعات مقبلة تكون بشكل دوري.

وأرسلت الأولمبية الدولية رسالة مطولة وجهتها الى عدنان درجال وزير الشباب والرياضة، والنائب ديار برواري رئيس لجنة الشباب والرياضة في البرلمان العراقي، عزت فيها سبب إلغائها نتائج الانتخابات إلى وجود خروقات في الميثاق الأولمبي في سبع نقاط.