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مع إسدال الستار على المنافسات.. الجوية يرفع درع دوري الممتاز اليوم

Category: ريـاضة

Date: 2021-07-28T08:48:51+0000
مع إسدال الستار على المنافسات.. الجوية يرفع درع دوري الممتاز اليوم

شفق نيوز/ يسدل الستار، اليوم الأربعاء، على منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، وسيكون ختامها برفع الصقور درع الدوري للموسم 2020-2021.

وتجري اليوم مباراة واحدة بين فريقي القوة الجوية والحدود على ملعب الشعب الدولي في تمام الساعة الثامنة مساءً، ولاتضر نتيجة المباراة على ترتيب الفريقين في الدوري الممتاز بعد أن حسمت النتائج رسمياً .

وسيقام اليوم حفل تتويج فريق القوة الجوية بدرع الدوري العراقي للموسم 2020-2021 بعد تفوقه في الترتيب.

ولن تؤثر نتيجة المباراة على الترتيب حيث ضمن فريق القوة الجوية المركز الاول لحد الان برصيد 80 نقطة، وإن أقرب ملاحقيه الزوراء الذي يحتل مركز الوصافة برصيد 75 نقطة ، بينما لن يشفع حتى الفوز لفريق الحدود الذي تأكد هبوطه قبل انتهاء الجولة الاخيرة بدور واحد بعد ان حل بالمركز التاسع عشر برصيد 31 نقطة.

واحتل القوة الجوية المركز الأول برصيد 80 نقطة بغض النظر عن لقاء اليوم والزوراء ثانيا برصيد 75 نقطة ثم النجف ثالثا برصيد 74 نقطة والشرطة رابعا برصيد 72 نقطة.

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