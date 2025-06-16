مع ختام الجولة 35.. الشرطة يقترب من التتويج بلقب دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ اقترب فريق الشرطة من حسم لقب دوري نجوم العراق لكرة القدم بنسبة كبيرة، بعد أن تصدر جدول الترتيب مع ختام الجولة 35 برصيد 80 نقطة، مستفيداً من خسارة منافسه الزوراء أمام القاسم، ليبقى الزوراء في المركز الثاني برصيد 74 نقطة.

وجاء فريق زاخو في المركز الثالث برصيد 66 نقطة، يليه الطلبة في المركز الرابع برصيد 57 نقطة، متساوياً في النقاط مع القوة الجوية صاحب المركز الخامس، الذي حل خلفه بفارق المواجهات المباشرة.

وفي المركز السادس جاء فريق دهوك برصيد 53 نقطة، يليه الكرمة سابعاً برصيد 52 نقطة، وبنفس الرصيد جاء النفط في المركز الثامن، متأخراً بفارق المواجهات المباشرة.

كما احتل القاسم المركز التاسع برصيد 51 نقطة، ثم نفط ميسان عاشراً برصيد 48 نقطة، وجاء نوروز في المركز 11 برصيد 46 نقطة، يليه الكهرباء في المركز 12 برصيد 44 نقطة.

أما أربيل فحل في المركز 13 بنفس رصيد الكهرباء، لكنه تأخر بفارق المواجهات، وجاء النجف في المركز 14 برصيد 42 نقطة، يليه الكرخ في المركز 15 برصيد 40 نقطة، ثم الميناء في المركز 16 برصيد 39 نقطة.

وجاء ديالى في المركز 17 برصيد 37 نقطة، ونفط البصرة في المركز 18 برصيد 29 نقطة، يليه كربلاء في المركز 19 برصيد 22 نقطة، وأخيراً فريق الحدود في المركز الأخير برصيد 20 نقطة.