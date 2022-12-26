مع انطفاء أضواء الملعب الجديد.. الكويتي يحقق الفوز على الميناء وديا في حفل الافتتاح

شفق نيوز/ خسر فريق نادي الميناء العراقي يوم الاثنين، من ضيفه فريق الكويت الكويتي بنتيجة 2-1 في مباراة ودية جرت بمناسبة افتتاح ملعب الميناء الذي يحتضن مباريات المجموعة الثانية لبطولة خليجي 25.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون اهداف ، وفي الشوط الثاني سجل الكويتي هدفه الأول في الدقيقة 59 عن طريق علي عاشور، وفي الدقيقة 69 جاء الهدف الثاني للكويتي عن طريق المحترف التونسي ياسين الخنيسي. وقلص الميناء النتيجة عن طريق كرار محمد بتسجيله هدف من ركلة نجاح في الدقيقة 90 وهو اول هدف للاعب عراقي في افتتاح ملعب الميناء.

وكان وفد نادي الكويت الكويتي وصل امس الى منفذ سفوان، قادماً من العاصمة الكويتية الى البصرة ، للمشاركة في حفل افتتاح ملعب الميناء الأولمبي.

وشهد اللقاء انطفاء الاضواء الكاشفة وخفوت بانارة الملعب وانطفاءها مما دعا حكم اللقاء من إيقاف اللقاء ثم استئنافها.

بدوره؛ قال الحارس الدولي السابق ابراهيم سالم لوكالة شفق نيوز؛ "كان المفروض ان تكون المباراة بروفة اخيرة، سيما وانها متابعة من قبل كل الخليج المفروض نخرج بانطباع جيد ونشد الأنظار بأول ظهور".

واضاف سالم؛ ان "مباراة اليوم بين الميناء والكويتي في افتتاح ملعب الميناء كأنه واحد وضربني بسكين ولا اعرف من يقود الملعب، وكما شاهدنا ملعب ممتاز لكن يبدو أنه ليس لدينا القدرة على التنظيم"، مبينا لا نعلم اليوم لمن نوجه السؤال بشأن النقل . واشار كان المفروض ان تقام المباراة بالنهار تلافياً للاحراج واتمنى من هذه المباراة ان لاتؤثر على إقامة كأس خليجي 25 احمل المسؤولية بصاحب القرار من هو وزارة الشباب والرياضة هي صاحبة المشروع وكان عليها تجهز الملعب بكل جوانبه".

وأقيم حفل إفتتاح ملعب الميناء في السادسة مساءً بحضور جماهيري ورسمي واستمر الحفل الذي شهد عروضاً فنية ورياضية مختلفة حتى موعد انطلاق المباراة في الساعة الثامنة من مساء اليوم.