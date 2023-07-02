"معيذر" القطري ينهي مشوار اللاعب العراقي همام طارق

شفق نيوز/ أعلنت إدارة نادي "معيذر" الرياضي القطري، يوم الأحد، نهاية مشوار اللاعب الدولي العراقي همام طارق بعد تجربة دامت لموسم واحد تكللت بالنجاح.

وقال النادي القطري في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز "الكابتن همام طارق شكرا لك على ما قدمته للنادي، ومجلس إدارة النادي يتمنى لك التوفيق والنجاح في مسيرتك المقبلة".

وقدم طارق مستويات كبيرة مع "معيذر"، بعد نهاية تجربته الاحترافية السابقة مع نادي الأهلي طرابلس الليبي بالموسم قبل الماضي.

وساهم أداء همام طارق مع "معيذر" في عودته لمنتخب العراق بعد غيابه لسنوات، إذ شارك في ودية كولومبيا التي جرت في 16 حزيران/ يونيو الماضي، في إسبانيا.

وكان طارق وآخرين قد تعرضوا لانتقادات عنيفة بعد خروج منتخب العراق من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.