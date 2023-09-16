معلة يتهم الدولي السابق فريد مجيد باقتحام نادي الصيد والأخير يرد: ابعدوني عن مشاريعي

شفق نيوز/ اتهم رئيس نادي الصيد حسنين معلة، اليوم السبت، اللاعب الدولي السابق فريد مجيد باقتحام النادي و"تطاوله" على الإدارة، فيما نفى اللاعب السابق "الاتهامات"، أكد أن إدارة معلة أبعدته عن تنفيذ مشاريع داخل النادي رست عليه بشكل اصولي.

وقال معلة في حديث لوكالة شفق نيوز ان "اللاعب الدولي السابق فريد مجيد اقتحم النادي وتجاوز على حرمة الإدارة، وسنرفع دعوى قضائية ضده ليأخذ القانون مجراه بسبب هذا الاقتحام".

من جهته نفى اللاعب الدولي السابق فريد مجيد في حديث لوكالة شفق نيوز " اقتحام النادي"، مبينا أنه "كان في زيارة لحل اشكالية حدثت مع رئيس النادي حسنين معله".

وأضاف أن "المشكلة كانت بسيطة لكنها تطورت بسبب تراجع معله عن وعوده التي التي قطعها له سابقاً".

وتابع بالقول، إن "أساس الخلاف يعود لمشاريع بالنادي تقدمت لإنجازها ورغم وعود رئيس النادي أن تمنح لي وفق سياقات وعطاءات قانونية، لكنه لم يلتزم بوعوده ليبعدني عن مناقصات خاصة بإنشاء مسرح ومسبح وجدار النادي"، مشيرا أن "بعض هذه المشاريع رست عليّ الا انني تفاجأت بسحبها مني، ولمست محاولات لإبعادي رغم اني جئت وفق الأطر القانونية، وتقدمت بالعطاءات بشكل أصولي".