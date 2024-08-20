معظمهم محترفون أجانب.. الأندية المحلية تكثف تعاقداتها استعداداً لدوري نجوم العراق

شفق نيوز/ انضم المهاجم الكولومبي سالازار (28 سنة) لفريق القوة الجوية، قادماً من أغيلا السلفادوري، كما أعلن الصقور تعاقده مع المدافع الفرنسي ارنولد جونيور، للدفاع عن وكره.

وضم القوة الجوية كذلك المهاجم الكولومبي كارلوس سالازار، قادماً من فريق اغويلار السلفادوري، وبشكل رسمي إدارة الصقور تقدم الظهير الايسر الفرنسي جيرالد كيلوت، كما وقع النادي رسمياً مع المهاجم رضا فاضل قادماً من نادي امانة بغداد لموسم واحد.

إلى ذلك ضم نادي زاخو، المهاجم البرازيلي غوستافو هنريكي قادما من الدوري البرازيلي لتمثيل كرة الخابور موسما واحداً.

وظفر نادي القاسم بخدمات هداف الدوري النيبالي المهاجم الغاني موسيس جاباه بعقد يمتد لثلاثة مواسم، كما تعاقد مع لاعب الوسط الإيفواري ايلي سو لمدة موسمين ليكون مع الفريق من الموسم المقبل، كما تعاقد مع الحارس مصطفى جاسم قادماً من نادي مصافي الجنوب لموسم واحد.

واعلن الميناء عن تعاقده مع لاعب خط الوسط أمير أحمد قادما من نادي النفط لموسم واحد.

فيما تعاقد نادي نوروز مع المدافع المحترف العراقي في الدوري التايلندي عباس ياسين لموسم واحد.