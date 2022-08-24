معسكر داخلي لمنتخب الشباب الكروي في مكان استضافة تصفيات آسيا

شفق نيوز / أعلن مدرب منتخب شباب العراق لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إقامة المعسكر التدريبي للمنتخب في البصرة بدلاً من تركيا، بسبب احتضانها تصفيات آسيا الشهر المقبل، مبينا أن المنتخب سيخوض مباريات تجريبية للتعود على أجواء المحافظة.

وقال مدرب المنتخب عماد محمد لوكالة شفق نيوز إن "منتخب شباب العراق لكرة القدم يبدأ، اليوم، معسكراً تدريبياً في البصرة استعداداً للتصفيات الآسيوية المقرر انطلاقها يوم 14 أيلول المقبل للمجموعة السادسة دون سن 20 عاماً التي تضم منتخبات العراق وأستراليا والكويت والهند".

واضاف محمد انه "اتفق مع الاتحاد لإقامة المعسكر التدريبي في البصرة بعد أن كان مقرراً في أنطاليا التركية"، مبيناً أن "التدريب في هذه المحافظة سيخدم اللاعبين أكثر، سيما وان التصفيات ستقام في البصرة ذاتها".

وتابع مدرب منتخب الشباب أن "الفريق سيخوض مباريات تجريبية مع فريقي الميناء، ونفط الجنوب للوقوف على جاهزية اللاعبين وخلق الانسجام فيما بينهم".

وستفتتح منافسات المجموعة بلقاء المنتخب العراقي ومنتخب شباب الهند، وفي لقاءٍ آخر يواجه منتخب استراليا نظيره الكويتي في الرابع عشر من أيلول، وفي السادس عشر من الشهر نفسه يلاعب منتخب شباب العراق نظيره الكويتي، فيما يلتقي منتخب الهند منتخب أستراليا، وفي الثامن عشر من الشهر نفسه يواجه منتخب العراق الفريق الأسترالي، بينما المباراة الثانية ستجمع الهند والكويت.