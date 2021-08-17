معسكر تركيا بلا مباريات تجريبية وادفوكات يسعى لإيصال اللاعبين الى الجاهزية التامة

شفق نيوز/ تبدأ اليوم الثلاثاء، اول وحدة تدريبية للمنتخب العراقي لكرة القدم في مدينة قيصري التركية بإشراف المدرب الهولندي أدفوكات.

وقال هشام محمد المنسق الاعلامي للمنتخب العراقي لكرة القدم لوكالة شفق نيوز؛ "لقد التحق اللاعب امجد عطوان المحترف بالدوري القطري لمنتخبنا في معسكر تركيا على أمل التحاق صفاء هادي المحترف بالدوري الروسي اليوم او يوم غد وبانتظار التحاق بشار رسن وايمن حسين خلال ايام المعسكر".

واضاف محمد؛ ان "التطبيعية وبعلاقاتها تمكنت من استحصال موافقات الأندية لالتحاق اللاعبين بمعسكر المنتخب في تركيا كون تفريغ اللاعبين يكون بأمر الاندية التي يلعبون فيها حسب نظام الاتحاد الدولي".

وبين المنسق الاعلامي للمنتخب العراقي لكرة القدم؛ أن "ادفوكات يسعى لإيصال اللاعبين الى الجاهزية التامة و التأقلم والانسجام فيما بينهم بهدف الظهور بشكل جيد في مبارتنا الاولى امام كوريا الجنوبية في الثاني من أيلول المقبل".

واشار الى ان "مدرب منتخبنا حاول في الأيام التي قضاها المنتخب في اسبانيا الاهتمام بالجانب البدني والنفسي والتعرف على إمكانيات اللاعبين رغم معلوماته التي يمتلكها، وكانت المباراتان في معسكر اسبانيا جانبا ايجابيا ولد فكرة جيدة له".

وأكد محمد أنه "لحد الان لم نتفق مع أي فريق لإجراء لقاء ودي، رغم محاولات التطبيعية ومفاتحتها لفرق على مستوى جيد، ومن المؤمل ان تتم اقامة مباريات ودية خلال معسكر قيصري".